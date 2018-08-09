На військовій базі в Афганістані після нападу талібів виявили тіла 40 військових

Інформація про напад на військову базу з’явилася лише в останні дні

У південній провінції Урузган в Афганістані на території військової бази, яку минулого тижня штурмували таліби, виявили 40 тіл військовослужбовців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву губернатора провінції Фаїза Мохаммада.

Як зазначається, інформація про напад на військову базу з’явилася лише в останні дні. Нині база під контролем урядових сил, але напад талібів привів до серйозних руйнувань та втрат зброї.

"Ми виявили та транспортували з цієї місцевості уже 40 тіл військовослужбовців, які загинули під час нападу талібів", - заявив посадовець.

Нагадаємо, що в Афганістані стався теракт, вбиті троє членів місії НАТО.

Напад стався під час патрулювання. В результаті вибуху був поранений ще один член місії і двоє афганських військових.

Також в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, у заручниках десятки людей.

За словами очевидців, напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу решті нападників. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.