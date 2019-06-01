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Военным перед привлечением к ООС выплатят дополнительную премию

Новости » Общество    01.06.2019 - 11:20
Военным перед привлечением к ООС выплатят дополнительную премию
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Премия будет составлять 3 тыс. гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции Объединенных сил, будут получать премию в размере 3 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полторака в Facebook.

Полторак сообщил, что это решение было принято во время пребывания в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Закарпатье.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - заявил министр обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Полторак назвал потери в ВСУ после оккупации Крыма и Донбасса. Министр обороны Степан Полторак сообщил, что с начала оккупации Россией Крыма и Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины потеряли почти три тысячи военнослужащих.

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