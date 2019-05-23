ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полторак назвал потери в ВСУ после оккупации Крыма и Донбасса

Новости » Общество    23.05.2019 - 11:23
Полторак назвал потери в ВСУ после оккупации Крыма и Донбасса
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Около трех тысяч военных ВСУ потеряла Украина от 2014 года

От начала оккупации Россией Крыма и Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины потеряли почти три тысячи военнослужащих. Как информирует РБК-Украина об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что на сегодня для Украины важно сохранить и укрепить армию, а не сокращать ее, как это было до 2014 года.

"Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск", - сказал министр.

Он добавил, что обсуждал с президенитом Украины Владимиром Зеленским вопрос назначения нового министра обороны после того, как Верховная рада утвердит отставку Полторака.

"Я говорил Владимиру Александровичу: назначьте достойного министра обороны. Мы потеряли почти три тысячи военнослужащих в Вооруженных силах. Сегодня в ВСУ служат около 250 тысяч человек - мужественных, героических и патриотических, и они точно имеют право на достойного министра обороны", - сказал Полторак.

Напомним, в четверг, 23 мая, Степан Полторак представил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Последний во время представления назвал главные направления работы Генштаба.

Новый глава Генштаба назвал основные направления работы Полторак сделал заявление после встречи с Зеленским
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныПолторакпотери
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь