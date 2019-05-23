Полторак назвал потери в ВСУ после оккупации Крыма и Донбасса

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Около трех тысяч военных ВСУ потеряла Украина от 2014 года

От начала оккупации Россией Крыма и Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины потеряли почти три тысячи военнослужащих. Как информирует РБК-Украина об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что на сегодня для Украины важно сохранить и укрепить армию, а не сокращать ее, как это было до 2014 года.

"Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск", - сказал министр.

Он добавил, что обсуждал с президенитом Украины Владимиром Зеленским вопрос назначения нового министра обороны после того, как Верховная рада утвердит отставку Полторака.

"Я говорил Владимиру Александровичу: назначьте достойного министра обороны. Мы потеряли почти три тысячи военнослужащих в Вооруженных силах. Сегодня в ВСУ служат около 250 тысяч человек - мужественных, героических и патриотических, и они точно имеют право на достойного министра обороны", - сказал Полторак.

Напомним, в четверг, 23 мая, Степан Полторак представил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Последний во время представления назвал главные направления работы Генштаба.