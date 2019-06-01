Військовослужбовцям перед залученням до ООС буде надано додаткова премія

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Премія складатиме 3 тис. гривень

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що військовослужбовці, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до операції Об’єднаних сил, будуть отримувати премію у розмірі 3 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полторака у Facebook.

Полторак повідомив, що це рішення було прийнято під час перебування у розташуванні 128 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України на Закарпатті.

"З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил, я прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис. грн.", - заявив міністр оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Полторак назвав втрати у ЗСУ після окупації Криму та Донбасу. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що від початку окупації Росією Криму та Донецької і Луганської областей Збройні сили України втратили майже три тисячі військовослужбовців.