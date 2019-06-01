ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Військовослужбовцям перед залученням до ООС буде надано додаткова премія

Новини » Суспільство    01.06.2019 - 11:20
Військовослужбовцям перед залученням до ООС буде надано додаткова премія
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Премія складатиме 3 тис. гривень

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що військовослужбовці, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до операції Об’єднаних сил, будуть отримувати премію у розмірі 3 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полторака у Facebook.

Полторак повідомив, що це рішення було прийнято під час перебування у розташуванні 128 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України на Закарпатті.

"З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення Операції об’єднаних сил, я прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис. грн.", - заявив міністр оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Полторак назвав втрати у ЗСУ після окупації Криму та Донбасу. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що від початку окупації Росією Криму та Донецької і Луганської областей Збройні сили України втратили майже три тисячі військовослужбовців.

На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових ООС Рада схвалила за основу закон щодо модернізації сержантської служби у ЗСУ
Новини України Збройні сили УкраїнипремияООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся