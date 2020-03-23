Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин не повлияет на стабильное функционирование Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины

Из-за ограничений для граждан по проезду в городском пассажирском транспорте Киева связанных с распространением коронавируса, военнослужащих в городе обеспечили пропусками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, во время карантина будут активно функционировать воинские части, учреждения и военные учебные заведения дислоцированных в столичном гарнизоне. Выдавать указанные пропуска будут по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.

Напомним, из-за карантина в Киеве, которые введен из-за коронавируса, с 23 марта проезд в транспорте допускается только по пропускам. С понедельника воспользоваться общественным транспортом в Киеве смогут только работники критически важной инфраструктуры столицы. В частности, речь идет о медиках, спасателях, полиции, работницах продуктовых магазинов и аптек.

Также, в Украине растет количество подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Фиксируют 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.