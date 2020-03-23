ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 09:45
Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин не повлияет на стабильное функционирование Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины

Из-за ограничений для граждан по проезду в городском пассажирском транспорте Киева связанных с распространением коронавируса, военнослужащих в городе обеспечили пропусками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, во время карантина будут активно функционировать воинские части, учреждения и военные учебные заведения дислоцированных в столичном гарнизоне. Выдавать указанные пропуска будут по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.

Напомним, из-за карантина в Киеве, которые введен из-за коронавируса, с 23 марта проезд в транспорте допускается только по пропускам. С понедельника воспользоваться общественным транспортом в Киеве смогут только работники критически важной инфраструктуры столицы. В частности, речь идет о медиках, спасателях, полиции, работницах продуктовых магазинов и аптек.

Также, в Украине растет количество подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Фиксируют 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

"По аналогии с Италией": в Минздраве рассказали о расчетах худшего сценария по коронавирусу Число умерших от коронавируса в мире составляет более 14,7 тысяч человек
Новости Украины УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь