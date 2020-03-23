Військовослужбовці у Києві забезпечені перепустками на транспорт, - Міноборони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин не повпливає на стабільне функціонування Міноборони та Генштабу Збройних Сил України

Через обмеження для громадян по проїзду в міському пасажирському транспорті Києва пов'язаних з поширенням коронавируса, військовослужбовців в місті забезпечили перепустками. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляється, під час карантину будуть активно функціонувати військові частини, установи і військові навчальні заклади дислокованих в столичному гарнізоні. Видавати зазначені пропуски будуть за заявками командирів і начальників на певний для виконання завдань особовий склад.

Нагадаємо, через карантин в Києві, що введений через коронавіруса, з 23 березня проїзд у транспорті допускається тільки за перепустками. З понеділка скористатися громадським транспортом у Києві зможуть тільки працівники критично важливої інфраструктури столиці. Зокрема, мова йде про медиків, рятувальників, поліції, робітниць продуктових магазинів і аптек.

Також, в Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Фіксують 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу і одне одужання.