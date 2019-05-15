Военнопленного украинского моряка отправили в больницу

Фото: Василий Сорока (facebook.com)

Моряка отправили в больницу в связи с невозможностью лечения в условиях СИЗО

Военнопленного украинского моряка Василия Сороку отправили в больницу. Об этом сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook

В этой больнице Сороке ранее оперировали руку. Сегодня моряка отправили в больницу в связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО. Защита военнопленного ожидает результатов обследования моряка

"В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО "Лефортово" в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали", - написал адвокат.

Напомним, 1 апреля адвокат сообщал, что Сорока идет на поправку после операции. Он добавил, что на восстановление функций руки Василия Сороки, который был прооперирован 18 марта в РФ, понадобится от полугода до года.

РБК-Украина писало, что врач в СИЗО "Лефортово" обнаружил у моряка Василия Сороки повреждения еще одной мышцы. В РФ пообещали провести дополнительное медобследование захваченного моряка Сороки.

Моряк Василий Сорока был захвачен в российский плен вместе с еще 23 моряками 25 ноября 2018 года во время атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. До февраля он находился в медчасти СИЗО "Матросская тишина".