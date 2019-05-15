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Військовополоненого українського моряка відправили у лікарню

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 21:49
Військовополоненого українського моряка відправили у лікарню
Фото: Василь Сорока (facebook.com)

Моряка відправили в лікарню у зв'язку з неможливістю лікування в умовах СІЗО

Військовополоненого українського моряка Сороку Василя відправили в лікарню. Про це повідомив адвокат моряка Сергій Бадамшин на своїй сторінці в Facebook

В цій лікарні Сороці раніше оперували руку. Сьогодні моряка відправили в лікарню у зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО. Захист військовополоненого очікує результатів обстеження моряка

"У зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО "Лефортово" у квітні нами неодноразово ставилося питання про додаткове післяопераційне обстеження та реабілітацію Василя. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали", - написав адвокат.

Нагадаємо, 1 квітня адвокат повідомляв, що Сорока йде на поправку після операції. Він додав, що на відновлення функцій руки Василя Сороки, який був прооперований 18 березня в РФ, знадобиться від півроку до року.

РБК-Україна писало, що лікар у СІЗО "Лефортово" виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'язи. У РФ пообіцяли провести додаткове медичне обстеження захопленого моряка Сороки.

Моряк Василь Сорока був захоплений у російський полон разом з ще 23 моряками 25 листопада 2018 року під час атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці. До лютого він перебував у медчастині СІЗО "Матроська тиша".

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