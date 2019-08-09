На военном складе под Ачинском возобновились взрывы, есть пострадавшие

На военном складе под Ачинском в Красноярском крае Российской Федерации, где 5 августа произошел пожар, прогремели новые взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, два взрыва произошли из-за попадания молнии.

Позже стало известно, что в результате взрывов пострадали пять человек, среди них - военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

"В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский", - говорится в сообщении.

Жителей села Каменка Ачинского района эвакуируют. Местные власти утверждают, что такое решение было принято "в связи с ухудшением погоды".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части недалеко от деревни Ачинск. Взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

В результате взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км.