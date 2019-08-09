На військовому складі під Ачинському поновилися вибухи, є постраждалі

На військовому складі під Ачинському в Красноярському краї Російської Федерації, де 5 серпня сталася пожежа, пролунали нові вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, два вибухи сталися через попадання блискавки.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибухів постраждали п'ятеро людей, серед них - військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів.

"У свою чергу в Ачинської районної лікарні уточнили, що травмовано четверо військових, вони госпіталізовані. Амбулаторно лікується один цивільний", - йдеться в повідомленні.

Жителів села Кам'янка Ачинського району евакуюють. Місцева влада стверджує, що таке рішення було прийнято "у зв'язку з погіршенням погоди".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 серпня в Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини поблизу села Ачинськ. Вибуховою хвилею в житлових будинках повибивало вікна.

В результаті вибухів повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.