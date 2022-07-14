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На военном аэродроме Беларуси заметили самый большой турбовинтовой транспортный самолет

Фото: в Беларуси сел самый большой транспортный военный самолет РФ (wikimedia org User Dmottl)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, который принадлежит России. После его посадки на аэродроме пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Самолет Ан-22 "Антей" Воздушно-космических сил России сел на военном аэродроме в Мачулищах около 23:39 13 июля.

По предварительным данным, после посадки самолета на аэродроме наблюдались проблемы со светотехническим оборудованием на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим вероятность ночного вылета радиолокационного самолета А-50, который там базируется, пока очень низкая.

Стоит отметить, что Ан-22 является крупнейшим турбовинтовым транспортным самолетом. Сейчас в эксплуатации во всем мире осталось всего четыре единицы такого типа.

Данный борт используется для транспортировки тяжелого и крупногабаритного вооружения, техники и живой силы, а также для десантирования войск парашютным и посадочным способами.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси активизировалась российская военная авиация.

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