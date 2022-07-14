На військовому аеродромі Білорусі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак

Літак Ан-22 "Антей" Повітряно-космічних сил Росії сів на військовому аеродромі в Мачулищах близько 23:39 13 липня.

За попередніми даними, після посадки літака на аеродромі спостерігалися проблеми зі світлотехнічним обладнанням на злітно-посадковій смузі. У зв'язку з цим ймовірність нічного вильоту радіолокаційного літака А-50, який там базується, поки дуже низька.

Варто зазначити, що Ан-22 є найбільшим турбогвинтовим транспортним літаком. Зараз в експлуатації в усьому світі залишилося всього чотири одиниці такого типу.

Даний борт використовується для транспортування важкого і великогабаритного озброєння, техніки і живої сили, а також для десантування військ парашутним і посадковим способами.