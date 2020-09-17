Военного пути решения конфликта на Донбассе не существует, - Костин

Конфликт на Донбассе нельзя решить военным путем. Единственный путь - дипломатический.
Об этом заявил депутат от "Слуги народа" и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в эфире "Право на владу".
По его словам, закончить войну на Донбассе можно исключительно путем переговоров.
"Военного пути решения этой проблемы - нет. Единственный путь - дипломатический и эти переговоры многоуровневые: есть группы, есть подгруппы. Даже перемирие было достигнуто на уровне советников нормандской четверки", - сказал Костин.
Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия стремится законсервировать конфликт на Донбассе.
Напомним, на прошлой неделе во время встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине стороны договорились о продолжении режима прекращения огня на Донбассе после недавнего обострения.
Кроме того, президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что война на Донбассе завершится до конца 2020 года.