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Ермак о переговорах в Берлине: главное достижение - продолжение перемирия

Берлин, Пятница 11 сентября 2020 23:14
Ермак о переговорах в Берлине: главное достижение - продолжение перемирия
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил достижение договоренностей о продолжении режима прекращения огня на Донбассе. Он назвал это главным достижением встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, передает "Укринформ".

По его словам, предложение Украины о продолжении перемирия на Донбассе и о выполнении необходимых для этого мер поддержали все советники.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который длился в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - заявил Ермак.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на информированный источник писало, что политические советники "нормандской четверки" сегодня договорились о продолжении режима "тишины" на Донбассе после недавних провокаций.

Отметим, с начала 11 сентября на Донбассе сохранялся режим прекращения огня, провокаций со стороны оккупационных сил не было зафиксировано.

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Новости Украины Политика ДонбассперемириеАндрей ЕрмакНормандский формат
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