ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Військового шляху вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Костін

Київ, Четвер 17 вересня 2020 23:02
Військового шляху вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Костін
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Конфлікт на Донбасі не можна вирішити військовим шляхом. Єдиний шлях - дипломатичний.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в ефірі "Право на владу".

За його словами, закінчити війну на Донбасі можна виключно шляхом переговорів.

"Військового шляху вирішення цієї проблеми - немає. Єдиний шлях - дипломатичний і ці переговори багаторівневі: є групи, є підгрупи. Навіть перемир'я було досягнуто на рівні радників нормандської четвірки", - сказав Костін.

Раніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія прагне законсервувати конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, минулого тижня під час зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні сторони домовилися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі після нещодавнього загострення.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше висловлював надію, що війна на Донбасі завершиться до кінця 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся