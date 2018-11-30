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Из-за военного положения усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией

Новости » Общество    30.11.2018 - 11:28
Из-за военного положения усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Население будет получать все необходимые услуги в штатном режиме

В областях, где ввели военное положение, обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и международные медико-санитарные правила (ММСП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сллужбу Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья.

Как отмечается, услуги в сфере общественного здоровья в условиях военного положения останутся неизменными.

"Население будет получать все необходимые услуги в штатном режиме. В частности, в учреждениях здравоохранения можно сделать прививки против инфекционных болезней согласно Календарю, получить препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, заместительной поддерживающей терапии, консультации по профилактике неинфекционных болезней, в лабораторных центрах заказать и провести соответствующие лабораторные и инструментальные исследования", - говорится в сообщении

Отмечается, что Центр общественного здоровья будет сотрудничать с областными госадминистрациями, органами местного самоуправления и лабораторными центрами 10 областей, в которых введено военное положение.

"Мы будем оказывать необходимые консультации, экспертную помощь и будем обновлять актуальную информацию о санитарно-эпидемической ситуации", - отметил директор Центра Владимир Курпита.

Напомним, Центризбирком в четверг, 29 ноября, принял решение о прекращение избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается продолжать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.

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