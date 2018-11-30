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Через воєнний стан посилять нагляд за санітарно-епідемічною ситуацією

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 11:28
Через воєнний стан посилять нагляд за санітарно-епідемічною ситуацією
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Населення отримуватиме усі необхідні послуги у штатному режимі

У областях, де запровадили воєнний стан, забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та міжнародні медико-санітарні правила (ММСП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сллужбу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. 

Як зазначається, послуги у сфері громадського здоров’я в умовах воєнного стану залишаться незмінними.

"Населення отримуватиме усі необхідні послуги у штатному режимі. Зокрема, в закладах охорони здоров’я можна зробити щеплення проти інфекційних хвороб згідно з Календарем, отримати препарати для лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції, замісної підтримувальної терапії, консультації щодо профілактики неінфекційних хвороб, в лабораторних центрах замовити та провести відповідні лабораторні та інструментальні дослідження", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що Центр громадського здоров’я співпрацюватиме з обласними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та лабораторними центрами 10 областей, в яких введено воєнний стан.

"Ми надаватимемо необхідні консультації, експертну допомогу та оновлюватимемо актуальну інформацію про санітарно-епідемічну ситуацію", - зазначив директор Центру Володимир Курпіта.

Нагадаємо, Центрвиборчком у четвер, 29 листопада, прийняв рішення про припинення виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах 10 областей, де введено воєнний стан. 

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що не збирається продовжувати воєнний стан, який введено в Україні до 26 грудня. 

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