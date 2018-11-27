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Через воєнний стан 23 грудня скасують вибори в ОТГ, - Айвазовська

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 17:00
Через воєнний стан 23 грудня скасують вибори в ОТГ, - Айвазовська
Фото: Ольга Айвазовська (УНІАН)

Вибори не проводитимуть у тих областях, де діятиме воєнний стан

Вибори до об'єднаних територіальних громад (ОТГ), які були призначені на 23 грудня, скасують у тих областях, де оголошено воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення координатора громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської у Facebook.

Вона зазначаила, що вибори не можна буде провести згідно до чинного законодавства. 

"Вибори до ОТГ, призначені на 23 грудня в областях, де застосовуватиметься правовий режим воєнного стану, відбутись не зможуть. Стаття 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє проведення виборів, референдумів, страйків, мітингів та змін до Конституції", - написала Айвазовська.

Водночас, вона наголосила, що залишається питання в тому, яким чином виборчий процес буде відновлено і чи оголосять повторно вибори в цих громадах після закінчення дії воєнного стану.

"ЦВК мала б дати на це чітку та недвозначну відповідь", - зазначила Айвазовська. 

Через воєнний стан 23 грудня скасують вибори в ОТГ, - АйвазовськаНагадаємо, у понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада до 09:00 27 грудня. 

Постпред України при ООН Володимир Єльченко заявив, що введення воєнного стану не має нічого спільного з проведенням президентських виборів, запланованих на 31 березня 2019 року.

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