Введение военного положения не имеет ничего общего с выборами, - Ельченко

Фото: Владимир Ельченко (из открытых источников)

Ельченко высказал предположение, что РФ готовит наземное наступление на украинские порты в Азовском море

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение военного положения не имеет ничего общего с выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Перед заседанием Совета Безопасности ООН, в интервью американским журналистам, посол Украины при ООН Ельченко высказал предположение, что россияне готовят наземное наступление на украинские порты в Азовском море.

"Ситуация очень волнующая. Все признаки указывают на то, что они (РФ, - ред.) готовят наземную атаку на города Мариуполь и Бердянск. Ситуация очень серьезная в регионе. Я имею много доказательств этого", - рассказал он.

Украина надеется, что страны запада ужесточат санкции против Кремля.

"Ничего общего с выборами (введение военного положения, - ред.) это не имеет. Военное положение можно отменить в любое время. Мы не можем игнорировать настоящую опасную ситуацию на Азовском море. Страна должна быть готова и войско должно быть готово", -дбавил он.

Перед заседанием Совета Безопасности ООН, в интервью американским журналистам, посол Украины при ООН @YelchenkoUN высказал предположение, что россияне готовят наземное наступление на украинские порты в Азовском море pic.twitter.com/3AtWbgTNE2 — Голос Америки (@chastime) November 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что разведывательные данные говорят о возможном захвате Российской Федерацией Мариуполя и Бердянска.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.