Военное руководство РФ отказывается проводить ротацию своих солдат, - Генштаб ВСУ

Военным России начали сообщать о невозможности проведения ротации до самого конца войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что такие действия со стороны военного руководства России приводят к деморализации и дезорганизованности солдат.