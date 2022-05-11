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Военное руководство РФ отказывается проводить ротацию своих солдат, - Генштаб ВСУ

Фото: военный РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Военным России начали сообщать о невозможности проведения ротации до самого конца войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что такие действия со стороны военного руководства России приводят к деморализации и дезорганизованности солдат.

Ранее мы сообщали, что, понимая преступную суть "спецоперации" президента РФ Владимира Путина в Украине, некоторые пилоты саботируют выполнение приказов.

Также мы писали, что российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В Запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.

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