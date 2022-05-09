Чтобы не бить по украинцам. Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях
Понимая преступную суть "спецоперации" президента РФ Владимира Путина в Украине, некоторые пилоты саботируют выполнение приказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.
Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.
"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.
Как сообщалось, российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В Запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.
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