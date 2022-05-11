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Військове керівництво РФ відмовляється проводити ротацію своїх солдат, - Генштаб ЗСУ

Фото: військовий РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Військовим Росії почали повідомляти про неможливість проведення ротації до кінця війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб.

"За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції", - сказано в повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що такі дії з боку військового керівництва Росії призводять до деморалізації та дезорганізованості солдатів.

Раніше ми повідомляли, що, розуміючи злочинну суть "спецоперації" президента РФ Володимира Путіна в Україні, деякі пілоти саботують виконання наказів.

Також ми писали, що російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.

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