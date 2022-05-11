Військове керівництво РФ відмовляється проводити ротацію своїх солдат, - Генштаб ЗСУ

Військовим Росії почали повідомляти про неможливість проведення ротації до кінця війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб .

"За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції", - сказано в повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що такі дії з боку військового керівництва Росії призводять до деморалізації та дезорганізованості солдатів.