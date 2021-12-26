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Военное решение конфликта на Донбассе поставит под вопрос государственность Украины, - Кремль

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос государственности Украины. При этом он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов и Украины об этом знают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет", - заявил Песков.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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