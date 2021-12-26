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Військове вирішення конфлікту на Донбасі поставить під питання державність України, - Кремль

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт на Донбасі не повинен вирішуватися військовим шляхом, інакше стоятиме питання державності України. При цьому він підкреслив, що влада Сполучених Штатів і України Про це знають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні. Але бачите, одернути Київ чомусь ніхто не хоче", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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