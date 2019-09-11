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Военное присутствие США на границе с Мексикой сохранится

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Сейчас 4900 американских военных несут службу на границе с Мексикой для защиты США

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) собирается задействовать 5500 тысяч солдат на границе с Мексикой для обеспечения безопасности рубежей страны у 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Министр обороны США Марк Эспер одобрил соответствующую заявку министерства внутренней безопасности.

Отметим, что в настоящее время около 4900 американских военных несут службу на границе с Мексикой "для защиты США от наркотраффика и нелегальных мигрантов".

Около года назад президент США Дональд Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой американских военных "для защиты страны от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков". На сегодняшний день там проходят службу около 2900 солдат и 2000 резервистов армии США.

Напомним, Министерство обороны США выделило 3,6 млрд долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом, строительство всех этих объектов будет заморожено.

Как сообщает РБК-Украина, в июне 2019 в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что обжаловал решение судьи США, которое запретило его администрации использовать 2,5 миллиарда долларов средств.

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