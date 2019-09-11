Військова присутність США на кордоні з Мексикою збережеться

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) збирається задіяти 5500 тисяч солдатів на кордоні з Мексикою для забезпечення безпеки кордонів країни у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Міністр оборони США Марк Еспер схвалив відповідну заявку міністерства внутрішньої безпеки.

Відзначимо, що в даний час близько 4900 американських військових несуть службу на кордоні з Мексикою "для захисту США від наркотрафіку і нелегальних мігрантів".

Близько року тому президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на кордон з Мексикою американських військових "для захисту країни від нелегальних мігрантів та контрабанди наркотиків". На сьогоднішній день там проходять службу близько 2900 солдатів і 2000 резервістів армії США.

Нагадаємо, Міністерство оборони США виділив 3,6 млрд доларів на будівництво нової ділянки стіни на кордоні з Мексикою. гроші на загородження будуть взяті з бюджету, передбаченого на будівництво і ремонт інших 127 військових об'єктів як на території США, так і за кордоном, будівництво всіх цих об'єктів буде заморожено.

Як повідомляє РБК-Україна, в червні 2019 у США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів коштів.