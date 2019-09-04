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В США выделят 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Новости » В мире    04.09.2019 - 11:43
В США выделят 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой
Иллюстративное фото (vg.no)

Стена будет иметь протяженность в 280 км

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) выделило 3,6 млрд долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом, строительство всех этих объектов будет заморожено.

"Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров", - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены.

Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой - это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стене из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что обжаловал решение судьи США, которое запретило его администрации использовать 2,5 миллиарда долларов средств.

Напомним, что Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров.

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