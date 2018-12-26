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Военное положение в Украине завершается сегодня

Новости » Общество    26.12.2018 - 03:48
Военное положение в Украине завершается сегодня
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В среду, 26 декабря, истекает срок действия военного положения

В Украине в среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое действовало в 10 областях после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно указу, который был обнародован на сайте президента, военное положение в Украине внедрялось сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принятый Верховной радой 26 ноября закон о введении военного положения не предусматривает возможности продления его срока действия без решения парламента президентом.

"Согласно закону, срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря", - сказал президент в интервью телеканалам вскоре после принятия соответствующего решения.

Отметим, что Верховная рада приняла принятия военного положения сроком на 30 суток 26 ноября 2018 года, а 28 ноября документ вступил в силу.

 

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