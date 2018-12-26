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Воєнний стан в Україні завершується сьогодні

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 03:48
Воєнний стан в Україні завершується сьогодні
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В середу, 26 грудня, спливає термін дії воєнного стану

В Україні у середу, 26 грудня, завершується термін дії воєнного стану, який було введено в 10 областях після атаки Росії на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з указом, який був оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджувся строком на 30 діб з 14:00 26 листопада у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що прийнятий Верховною радою 26 листопада закон про введення воєнного стану не передбачає можливості продовження його строку дії президентом без рішення парламенту.

"Відповідно до закону, термін дії буде припинений, наскільки я розумію, 26 грудня", - сказав президент в інтерв'ю телеканалам згодом після прийняття відповідного рішення.

Зазначимо, що Верховна рада ухвалила прийняття воєнного стану терміном на 30 діб 26 листопада 2018 року, а 28 листопада документ вступив в силу.

 

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