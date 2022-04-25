Военное положение в Украине продлили до 25 мая

В Украине еще на месяц продлили военное положение. Закон вступил в силу со дня его публикации, то есть с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины .

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения.

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