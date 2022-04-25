Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня

В Україні ще на місяць продовжили воєнний стан. Закон набрав чинності з дня його публікації, тобто, відсьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України .

Відповідно до закону щодо воєнного стану, в Україні може вводитись:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану.

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