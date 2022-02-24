Ситуация в Киеве спокойная и полностью контролируется, - Нацгвардия
Несмотря на нападение России на Украину ситуация в Киеве спокойная и полностью контролируется. Сообщается, что Национальная гвардия и полиция в усиленном режиме охраняют порядок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НГУ.
"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу по обеспечению публичной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с населением проводят разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.
"Ситуация в столице полностью контролируется. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что основные поезда в Украине курсируют по графику, однако закрыты все основные аэропорты страны.
Также сообщалось, что в Харьковской области эвакуируют село из-за угрозы подрыва дамбы.