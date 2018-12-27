Военное положение: в Минрегионе рассказали, когда состоятся выборы в 10 областях

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Зубко, в 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе

Выборы в 45 объединенных территориальных общинах (ОТО) десяти областей, в которых до 26 декабря 2018 года действовало военное положение, могут состояться одновременно с президентскими выборами в марте 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам Зубко, процесс добровольного объединения должен завершиться до 2020 года.

"Это очень важная взаимосвязь, когда будет избираться президент Украины, и одновременно люди будут выбирать будущих местных лидеров - глав ОТО", - отметил вице-премьер.

Глава Минрегиона подчеркнул, что в 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе.

Напомним, Зубко сообщил, что Житомирская область стала лидером по количеству избирателей, принявших участие в первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО).

Как писало РБК-Украина ранее, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не проводились в десяти областях, где оно действовало.