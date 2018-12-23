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Зубко рассказал, где на выборах в ОТО явка была самой высокой

Новости » Политика    23.12.2018 - 22:34
Зубко рассказал, где на выборах в ОТО явка была самой высокой
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Вице-премьер также рассказал, какая была явка в ОТО, где выборы проходят впервые

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что Житомирская область стала лидером по количеству избирателей, принявших участие в первых выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зубко.

Вице-премьер также озвучил и явку в ОТО, где выборы проходят впервые.

Зубко рассказал, где на выборах в ОТО явка была самой высокой

"По состоянию на 19.00 явка по Украине на первые выборы в ОТО самая высокая в общинах Житомирской области. В 6 ОТО, где проходят первые выборы, явка: Гришковецкая поселковая ОТО Бердичевского р-на - 52,56%, Швайковская сельская ОТО Бердичевского р-на - 59 53%, Райгородоцкая сельская ОТО Бердичевского р-на - 57,89%, Вчорайшенская сельская ОТО Ружинского района - 56%, Чудновская городская ОТО Чудновского р-на - 48,88%, Ольшанская сельская ОТО Чудновского района - 46 2%", - отметил чиновник.

Напомним, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.

Как писало РБК-Украина, общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных общинах в Киевской области обеспечивали около 130 милиционеров.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где оно действует.

В Киевской области полиция зафиксировала нарушения на выборах в ОТО Сегодня в 78 ОТО пройдут первые выборы
Новости Украины Геннадий ЗубковыборыОТО
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