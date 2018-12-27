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Воєнний стан: у Мінрегіоні розповіли, коли відбудуться вибори в 10 областях

Новини » Політика    27.12.2018 - 17:31
Воєнний стан: у Мінрегіоні розповіли, коли відбудуться вибори в 10 областях
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Зубка, у 2020 році місцеві вибори мають відбутись на новій територіальній основі

Вибори в 45 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) десяти областей, у яких до 26 грудня 2018 року діяв воєнний стан, можуть відбутись одночасно з президентськими виборами у березні 2019 року. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За словами Зубка, процес добровільного об’єднання має завершитись до 2020 року.

"Це дуже важливий взаємозв’язок, коли обиратиметься президент України, і одночасно люди обиратимуть майбутніх місцевих лідерів - голів ОТГ", - зазначив віце-прем'єр.

Глава Мінрегіону підкреслив, що у 2020 році місцеві вибори мають відбутись на новій територіальній основі.

Нагадаємо, Зубко повідомив, що Житомирська область стала лідером за кількістю виборців, які взяли участь у перших виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Як писало РБК-Україна раніше, у неділю, 23 грудня 2018 року, в 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях України пройшли перші вибори депутатів і голів ОТГ.

Додамо, через введення воєнного стану в Україні місцеві вибори не проводилися у десяти областях, де він діяв.

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