Сегодня в 78 ОТО пройдут первые выборы

Выборы состоятся сегодня, 23 декабря
В воскресенье, 23 декабря 2018, в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 13 областях Украины пройдут первые выборы депутатов и глав ОТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщается, в состав 78 ОТО вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских глав состоятся:
По предварительным подсчетам ЦИК, в выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей. Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00 воскресенья. Результаты выборов будут установлены не позднее 28 декабря 2018.
Напомним, ранее сообщалось, что общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных общинах в Киевской области будут обеспечивать около 130 полицейских.
Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где действует военное положение, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.