Сегодня в 78 ОТО пройдут первые выборы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Выборы состоятся сегодня, 23 декабря

В воскресенье, 23 декабря 2018, в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 13 областях Украины пройдут первые выборы депутатов и глав ОТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщается, в состав 78 ОТО вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских глав состоятся:

в Волынской области - в 9 ОТО;

в Днепропетровской области - в 1 ОТО;

в Житомирской области - в 6 ОТО;

в Ивано-Франковской области - в 4 ОТО;

в Киевской области - в 4 ОТО;

в Кировоградской области - в 4 ОТО;

во Львовской области - в 5 ОТО;

в Полтавской области - в 3 ОТО;

в Ровенской области - в 3 ОТО;

в Тернопольской области - в 5 ОТО;

в Хмельницкой области - в 3 ОТО;

в Черкасской области - в 27 ОТО;

в Черновицкой области - в 4 ОТО.

По предварительным подсчетам ЦИК, в выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей. Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00 воскресенья. Результаты выборов будут установлены не позднее 28 декабря 2018.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных общинах в Киевской области будут обеспечивать около 130 полицейских.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где действует военное положение, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.