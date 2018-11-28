Воєнний стан на Донбасі не вплине на мирних жителів, - Наєв

Фото: Сергій Наївши (president.gov.ua)

КПВВ, підприємства та установи працюватимуть у штатному режимі

Воєнний стан в Донецькій і Луганській областях не вплине на мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Наєв зазначив, що воєнний стан фактично не вплине на цивільне населення, оскільки Донбас практично живе у даному режимі останні кілька років. Він також зазначив, що заходи в основному стосуються військових підрозділів Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони, які входять до складу Об'єднаних сил.

"У штатному режимі працюють і будуть працювати підприємства та установи, школи, дитсадки, лікарні, об'єкти соціальної сфери, КПВВ тощо. Також залишається без змін порядок перетину блокпостів", - підкреслив Наєв.

Відзначимо, напередодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць заявив, що комендантську годину в рамках військового положення можуть ввести в разі загострення ситуації в області.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій прокоментував можливість оголошення мобілізації під час воєнного стану.

"Звичайно, ми розширили повноваження президента і дозволили йому протягом 30 днів, у разі необхідності, оголосити мобілізацію. Це може бути здійснено його указом", - уточнив він.