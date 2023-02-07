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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 11:49
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца Фото: Рада одобрила продление военного положения на 90 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект о военном положении поддержали 348 депутатов, о мобилизации - 344.

Депутат сообщил, что проекты на заседании Рады представлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №58 "О продлении срока действия военного положения в Украине"… Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №59 "О продлении срока проведения общей мобилизации", - говорится в документах.

Законы немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Проектами от 6 февраля 8419 и 8420 предлагалось продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток после 19 февраля.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлевала военное положение и мобилизацию.

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Владимир Зеленский Верховная рада
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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
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