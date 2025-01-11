Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: коли проголосує Рада

"На початку наступного тижня очікуємо голосування про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", - зазначив парламентар.

Воєнний стан та загальна мобілізація діють до 8 лютого, їх дію продовжать до 9 травня 2025 року.

Для продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації президент повинен внести до парламенту два законопроекти про затвердження своїх указів. За словами нардепа, скоріш за все це буде понеділок.

Потім Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроекти. Після цього їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент повинен підписати законопроекти.

Це буде 14 раз, коли в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію. Попередній раз їх продовжувати у листопаді минулого року.