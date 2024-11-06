Фото: в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію 6 листопада (Getty Images)

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", - розповів він. За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року "Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан", - констатував Железняк.