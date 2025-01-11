Военное положение и мобилизацию снова продлят: когда проголосует Рада

"В начале следующей недели ожидаем голосования о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней", - отметил парламентарий.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, их действие продлят до 9 мая 2025 года.

Для продления действия военного положения и всеобщей мобилизации президент должен внести в парламент два законопроекта об утверждении своих указов. По словам нардепа, скорее всего это будет понедельник.

Затем Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен одобрить законопроекты. После этого их вынесут на голосование в Раду. Для продления военного положения и мобилизации президент должен подписать законопроекты.

Это будет 14 раз, когда в Украине продлят военное положение и мобилизацию. Предыдущий раз их продлевали в ноябре прошлого года.