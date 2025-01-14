Зеленський вніс до Ради законопрокєти про продовження воєнного стану й мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України .

Загалом Зеленський вніс два законопроєкти:

про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні";

про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Згідно з першим документом, пропонується продовжити воєнний стан в країні на 90 діб.

Другий законопроєкт, відповідно до пояснювальної записки, також передбачає продовження проведення загальної мобілізації з 8 лютого 2025 року на 90 діб.

Воєнний стан та мобілізація

В Україні на початку масштабного вторгнення Російської Федерації запровадили особливий правовий режим - воєнний стан. Його застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією, що створює небезпеку для її суверенітету та територіальної цілісності.

Цей режим надає додаткові повноваження державним органам влади, військовому керівництву, місцевим адміністраціям та органам самоврядування. Це потрібно для ефективної протидії агресору, організації оборони та захисту населення від потенційної загрози. Детальніше про це - матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно у Верховній Раді попереджали про те, що цього тижня парламент проголосує за продовження воєнного стану й загальної мобілізації.