Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: на який термін

Як зазначив парламентар, очікується, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

За словами нардепа, голосування у парламентському комітеті і Раді відбудеться наступного тижня, ймовірно, 22-25 липня. Таким чином і воєнний стан, і мобілізацію можуть продовжити на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.

Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації.