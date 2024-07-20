Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: на який термін

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать. Ймовірно, їх термін продовжать щонайменше до 9 листопада 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив парламентар, очікується, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
За словами нардепа, голосування у парламентському комітеті і Раді відбудеться наступного тижня, ймовірно, 22-25 липня. Таким чином і воєнний стан, і мобілізацію можуть продовжити на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.
Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації.
Нагадаємо, що у перший день повномасштабного вторгнення Україна ввела воєнний стан на всій території країни. Також була оголошена загальна мобілізація.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, який необхідний органам влади та військовим для ширших повноважень для захисту країни від ворога. Мобілізація спрямована на набір до Сил оборони військовозобов'язаних.
У травні 2024 року воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів - до 11 серпня 2024 року.
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