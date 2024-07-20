Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: на какой срок

Как отметил парламентарий, ожидается, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и общей мобилизации.

По словам нардепа, голосование в парламентском комитете и Раде состоится на следующей неделе, вероятно, 22-25 июля. Таким образом и военное положение, и мобилизацию могут продлить на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

Это будет уже 12 голосований Верховной Рады за продление военного положения и мобилизации.