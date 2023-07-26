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Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради

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Середа 26 липня 2023 18:53
Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроєкти, опубліковані на сайті ВР.

Зазначимо, що поки текстів законопроєктів немає, тому невідомо, на який саме термін хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію.

До цього воєнний стан та мобілізації продовжували на 90 діб. Таким чином, їхню дію можуть продовжити до 15 листопада 2023 року.

Додамо, що це буде вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.

Воєнний стан

В Україні ввели воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зазначимо, що це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

При цьому можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян.

Мобілізація

Наразі у країні діє загальна мобілізація. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військових, які проходили службу.

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Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать: Зеленський вніс законопроєкти до Ради
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