Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон

Коли закінчиться воєнний стан

На початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан. Згідно із законопроектом, його дію продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня.

Це особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Тому якщо вона зберігатиметься, то найімовірніше воєнний стан вкотре продовжать на 90 днів.

В рамках воєнного стану органам державної влади, військовому командуванню та адміністраціям, а також місцевому самоврядуванню надаються повноваження, необхідні для запобігання загрозі.

Заборони та обмеження

По всій країні або на окремих територіях, де запроваджено воєнний стан, може діяти низка заборон та обмежень.

Головні з них:

охорона та особливий режим роботи об'єктів критичної інфраструктури

трудова повинніть

відчуження майна (з видачею відповідних документів)

комендантська година

обмеження свободи пересування

перевірка документів, огляд речей, автомобілів та житла

заборона на мітинги та інші масові заходи

заборона антиукраїнських політичних партій та організацій

цензура у ЗМІ

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання без дозволу військового комісара

евакуація з районів бойових дій

інші заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права

Поки діє воєнний стан, не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів, уповноваженого президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників та слідчих.

Дотримання законності в умовах воєнного стану гарантує заборона на зміну Конституції, проведення виборів, референдумів, страйків, масових зборів та акцій.

Якщо чергові чи позачергові вибори мають відбутися у період, що припав на воєнний стан, то Верховна рада не пізніше 90-денного терміну з дня його припинення або скасування має призначити такі вибори.

Комендантська година

Комендантська година діє на всій підконтрольній території, крім Закарпатської області:

Київ - з 00:00 до 05:00

Вінницька область - з 00:00 до 05:00

Волинська область - з 00:00 до 05:00

Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00

Донецька область - з 21:00 до 05:00

Житомирська область - з 00:00 до 05:00

Запорізька область - з 23:00 до 05:00

Івано-Франківська область - з 00:00 до 05:00

Київська область - з 00:00 до 05:00.

Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00

Луганська область - з 21:00 до 05:00

Львівська область - з 00:00 до 05:00

Миколаївська область - з 00:00 до 05:00

Одеська область - з 00:00 до 05:00

Полтавська область - з 00:00 до 04:00

Рівненська область - з 00:00 до 05:00

Сумська область - з 23:00 до 04:00

Тернопільська область - з 00:00 до 05:00

Харківська область - з 23:00 до 05:00

Херсонська область - з 21:00 до 05:00

Хмельницька область - з 00:00 до 05:00

Черкаська область - з 00:00 до 4:00

Чернігівська область - з 00:00 до 04:00

Чернівецька область - з 00:00 до 04:00

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту без спеціального пропуску.

За дотриманням стежать правоохоронці та військові. Порушника можуть зупинити для перевірки документів та встановлення особи.

Виходити на вулицю дозволяється, коли треба дістатися найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Відпочинок на морі

Станом на кінець травня Україна має доступ до моря лише у межах Миколаївської та Одеської областей. При цьому пляжний сезон досі під питанням.

На Миколаївщині, як і минулого року, доступ до морських пляжів буде закрито через мінну небезпеку. У той же час внутрішні водоймища будуть доступні для відпочинку там, де не було бойових дій.

Одеса найближчими днями має визначитися з відкриттям пляжів, зараз там готують наказ із переліком умов, при виконанні яких пляжні зони таки зможуть відкритись. Очікується, що купальний сезон може стартувати з 5 червня на береговій лінії між "Ланжероном" та 16-ою станцією Великого Фонтану. Остаточне рішення за військовою адміністрацією.

Водночас стало відомо, що у Чорноморську (Одеська область) пляжі залишаться закритими.

Що стосується купання у внутрішніх водоймищах, то, як правило, можна відпочивати там, де це дозволено. Інформацію про це публікують на ресурсах місцевої влади. Хоча, наприклад, у Києві через постійні російські атаки поки не планують відкривати пляжний сезон.

Відпочинок на природі

У низці регіонів України діють заборони на відвідування лісів та зелених зон поза житловими масивами:

Київ

Київська область

Вінницька область

Волинська області (прикордонні ліси)

Дніпропетровська область

Житомирська область (близько 20 км від державного кордону)

Кіровоградська область

Миколаївська область

Полтавська область

Рівненська області (прикордонні ліси)

Черкаська область

Зазначимо, що у деяких регіонах відвідувати ліси не заборонено, але можуть діяти обмеження на заїзд на транспорті. А в Закарпатській області, наприклад, закрито деякі прикордонні маршрути. Також розпалювати багаття необхідно у спеціально відведених місцях.

Інші заборони

Частина заборон пов'язана з фото- та відеозйомкою певних об'єктів. Зокрема, не можна знімати та публікувати номери військових частин, викладати фото з блокпостів та місць дислокації військової техніки, з військовою технікою, у тому числі переданою західними союзниками, особами військових.

Також не можна знімати специфічні мітки на буділях та адреси таких будівель, державні та комунальні підприємства, мости та інші об'єкти критичної інфраструктури, а також місця прильотів та роботу засобів ППО.

Крім того, з початком повномасштабної війни українцям заборонили запускати цивільні дрони. Порушникам у найкращому разі загрожує штраф, а якщо на відео опинилися військові об'єкти, то аж до 8 років позбавлення волі.

На початку травня за основу було ухвалено законопроект, який встановлює штрафи до 8500 гривень, а також дозволяє військовим, поліції та Нацгвардії збивати дрони за наявності підозр у незаконності запуску.

Мобілізація продовжується

Разом із воєнним станом до 18 серпня 2023 року продовжено і загальну мобілізацію. Тож улітку призивати на військову службу продовжать у встановленому порядку.

Зокрема, під мобілізацію можуть потрапити:

громадяни з військовим досвідом

чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби

обмежено придатні до служби чоловіки віком від 28 до 60 років

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними до служби

Добровільно можуть піти особи з інвалідністю і ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами. Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки з досвідом контрактної служби також можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сили оборони.

Під мобілізацію не потрапляють заброньовані особи, особи з інвалідністю, багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років), тимчасово непридатні за станом здоров'я, батьки-одинаки та інші категорії.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.