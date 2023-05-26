Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон

Воєнний стан в Україні діє у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Це особливий правовий режим, який передбачає низку правил та заборон.
РБК-Україна наводить повний перелік обмежень.
На початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан. Згідно із законопроектом, його дію продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня.
Це особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Тому якщо вона зберігатиметься, то найімовірніше воєнний стан вкотре продовжать на 90 днів.
В рамках воєнного стану органам державної влади, військовому командуванню та адміністраціям, а також місцевому самоврядуванню надаються повноваження, необхідні для запобігання загрозі.
По всій країні або на окремих територіях, де запроваджено воєнний стан, може діяти низка заборон та обмежень.
Головні з них:
Поки діє воєнний стан, не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів, уповноваженого президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників та слідчих.
Дотримання законності в умовах воєнного стану гарантує заборона на зміну Конституції, проведення виборів, референдумів, страйків, масових зборів та акцій.
Якщо чергові чи позачергові вибори мають відбутися у період, що припав на воєнний стан, то Верховна рада не пізніше 90-денного терміну з дня його припинення або скасування має призначити такі вибори.
Комендантська година діє на всій підконтрольній території, крім Закарпатської області:
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту без спеціального пропуску.
За дотриманням стежать правоохоронці та військові. Порушника можуть зупинити для перевірки документів та встановлення особи.
Виходити на вулицю дозволяється, коли треба дістатися найближчого укриття під час повітряної тривоги.
Станом на кінець травня Україна має доступ до моря лише у межах Миколаївської та Одеської областей. При цьому пляжний сезон досі під питанням.
На Миколаївщині, як і минулого року, доступ до морських пляжів буде закрито через мінну небезпеку. У той же час внутрішні водоймища будуть доступні для відпочинку там, де не було бойових дій.
Одеса найближчими днями має визначитися з відкриттям пляжів, зараз там готують наказ із переліком умов, при виконанні яких пляжні зони таки зможуть відкритись. Очікується, що купальний сезон може стартувати з 5 червня на береговій лінії між "Ланжероном" та 16-ою станцією Великого Фонтану. Остаточне рішення за військовою адміністрацією.
Водночас стало відомо, що у Чорноморську (Одеська область) пляжі залишаться закритими.
Що стосується купання у внутрішніх водоймищах, то, як правило, можна відпочивати там, де це дозволено. Інформацію про це публікують на ресурсах місцевої влади. Хоча, наприклад, у Києві через постійні російські атаки поки не планують відкривати пляжний сезон.
У низці регіонів України діють заборони на відвідування лісів та зелених зон поза житловими масивами:
Зазначимо, що у деяких регіонах відвідувати ліси не заборонено, але можуть діяти обмеження на заїзд на транспорті. А в Закарпатській області, наприклад, закрито деякі прикордонні маршрути. Також розпалювати багаття необхідно у спеціально відведених місцях.
Частина заборон пов'язана з фото- та відеозйомкою певних об'єктів. Зокрема, не можна знімати та публікувати номери військових частин, викладати фото з блокпостів та місць дислокації військової техніки, з військовою технікою, у тому числі переданою західними союзниками, особами військових.
Також не можна знімати специфічні мітки на буділях та адреси таких будівель, державні та комунальні підприємства, мости та інші об'єкти критичної інфраструктури, а також місця прильотів та роботу засобів ППО.
Крім того, з початком повномасштабної війни українцям заборонили запускати цивільні дрони. Порушникам у найкращому разі загрожує штраф, а якщо на відео опинилися військові об'єкти, то аж до 8 років позбавлення волі.
На початку травня за основу було ухвалено законопроект, який встановлює штрафи до 8500 гривень, а також дозволяє військовим, поліції та Нацгвардії збивати дрони за наявності підозр у незаконності запуску.
Разом із воєнним станом до 18 серпня 2023 року продовжено і загальну мобілізацію. Тож улітку призивати на військову службу продовжать у встановленому порядку.
Зокрема, під мобілізацію можуть потрапити:
Добровільно можуть піти особи з інвалідністю і ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами. Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки з досвідом контрактної служби також можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сили оборони.
Під мобілізацію не потрапляють заброньовані особи, особи з інвалідністю, багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років), тимчасово непридатні за станом здоров'я, батьки-одинаки та інші категорії.
З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.
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