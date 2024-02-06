Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили вдесяте: до якого числа

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №10456 про продовження воєнного стану, а також №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Як голосували нардепи

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів.

Фото: голосування в Раді за продовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

За продовження мобілізації проголосували 323 нардепи.

Фото: голосування в Раді за продовження дії загальної мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Далі - підписання за президентом Володимиром Зеленським.

Про воєнний стан та загальну мобілізацію

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Також в країні проходить і загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Передусім призивають на службу резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов'язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Зміни в мобілізації

Додамо, що наразі українська влада працює над змінами в мобілізації. Після відкликання через низку зауважень першого законопроєкту, в Раду уряд вніс оновлений проєкт, який містить деякі зміни.

В ньому, як і в попередній версії, Кабмін пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. А от що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд.

Як поділився з РБК-Україна голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, новий урядовий законопроєкт про мобілізацію має хороші шанси на те, щоб бути прийнятим Верховною Радою в першому читанні.

Більше про ключові нововведення з проєкту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.