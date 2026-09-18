Воєнні збитки бізнесу: Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.