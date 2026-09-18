Воєнні збитки бізнесу: Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій

Україна розробляє новий механізм компенсацій воєнних збитків підприємцям. Створюється спеціальний фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економіки України у Telegram.
Ключовим елементом механізму має стати спеціальний фонд обсягом 3-4 мільярда доларів:
На базі фонду, кажуть в Мінекономіки, пропонується запровадити механізм First-loss. За ним держава компенсуватиме перший шар воєнних збитків у межах установленого ліміту.
Ризик понад нього бізнес зможе додатково страхувати на приватному страховому ринку, йдкться у повідомленні.
Передбачається:
Наразі фінансову та операційну модель Мінекономіки опрацьовує спільно з:
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.