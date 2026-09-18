Военные убытки бизнеса: Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций

Украина разрабатывает новый механизм компенсаций военного ущерба предпринимателям. Создается специальный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики Украины в Telegram.
Ключевым элементом механизма должен стать специальный фонд в объеме 3-4 миллиарда долларов:
На базе фонда, говорят в Минэкономики, предлагается ввести механизм First Loss. За ним государство будет компенсировать первый слой военного ущерба в пределах установленного лимита.
Риск сверх него бизнес сможет дополнительно страховать на частном страховом рынке, говорится в сообщении.
Предполагается:
В настоящее время финансовую и операционную модель Минэкономики прорабатывает совместно с:
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет Министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.
Напомним, Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.