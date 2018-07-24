Военная прокуратура задержала контрактника за продажу деталей от танков

В Черниговской области контрактник воровал боеприпасы из военной части

В Черниговской области за продажу элементов динамической защиты танков и боеприпасов военная прокуратура задержала контрактника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что контрактник служил на должности водителя-электрика в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Козелецком районе области. Данные о систематическом хищении имущества старшим солдатом военной службы по контракту передали сотрудники управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

Правоохранители установили, что солдат в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество. Речь идет о боеприпасах и элементах динамической защиты танков. Украденное он сбывал гражданскому лицу.

Так, 24 июля 2018 года военнослужащий по месту своего жительства продал гражданскому 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке. За свой "товар" солдат просил 3500 гривен.

Военнослужащий был задержан в этот же день непосредственно после сбыта патронов и деталей к танкам. Проданные боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты. Продолжаются обыски по местам проживания и прохождения военной службы задержанного.

Фото: военная прокуратура Центрального региона (vppnr.gp.gov.ru)

"В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение военного имущества, что причинило существенный вред, - ред.)", - отметили в прокуратуре.

Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении военного меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Напомним, 24 июля стало известно, что Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о наложении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, причастных к хищениях топлива в Одессе.